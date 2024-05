Cinque arresti a Catania per rapine, furti e “lanci” di droga (e telefonini) in carcere

POLIZIA

Dalle indagini su un colpo commesso nel giugno del 2022 al parcheggio dell'ospedale San Marco si è risaliti ai malviventi finiti in manette

Cinque arresti a Catania per rapina aggravata, furti in abitazione e all’interno di autovetture nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti destinate a un detenuto nel carcere di piazza Lanza. Ad eseguire gli arresti, su disposizione della Procura etnea, è stata la polizia: in manette un 43 enne, un 53enne, due 59enni e un 66enne.

Le indagini hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento, a vario titolo e con differenti profili di responsabilità, di tutti gli indagati in una serie di attività delittuose di natura principalmente predatoria.

Si è partiti dalle indagini su una rapina commessa il 6 giugno 2022 all’interno del parcheggio dell’azienda ospedaliera San Marco ad opera di tre soggetti, uno dei quali armato di pistola, giunti a bordo di due motocicli, che hanno preso di mira un dipendente della ditta addetta alla raccolta del danaro per rubare i soldi contenuti nelle casse automatiche per il pagamento dei parcheggi. Appena l’addetto ha scaricato i soldi dalle casse automatiche i malviventi – che si sono avvalsi di un basista – sono intervenuti per compiere la rapina vera e propria portandosi via 2.165 euro.

La droga

Nel prosieguo delle indagini che hanno permesso di identificare gli autori del colpo è stata scoperto anche un altro reato ovvero la fornitura di marijuana e hashish e di apparati telefonici, in favore di un detenuto custodito nel carcere di Piazza Lanza, attraverso dei lanci che avvenivano direttamente dalle strade limitrofe alla casa circondariale.

A riscontro delle indagini si aveva poi, il 6 settembre 2022, l’arresto in flagranza dell’uomo di 43 anni per la detenzione presso un deposito nella sua disponibilità, di due pistole e di due pistole mitragliatrici con relativo munizionamento.