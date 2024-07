L’Anci, i rifiuti e i signori della spazzatura: «In due anni prezzo del conferimento triplicato»

il caso

Le parole del presidente Paolo Amenta davanti la Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti durante l’incontro di ieri pomeriggio alla prefettura di Palermo

Le anomalie che da tempo caratterizzano la gestione del sistema integrato dei rifiuti in Sicilia, a partire dalla grave carenza degli impianti di gestione e dalla presenza di un oligopolio caratterizzato da pochi impianti pubblici e pochi impianti privati.

Sono questi i temi che il presidente dell’Anci Sicilia Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano hanno posto all’attenzione della Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti durante l’incontro di ieri pomeriggio alla prefettura di Palermo. ‘«Abbiamo anche come negli ultimi due anni il costo del conferimento, con riferimento al rifiuto urbano residuo, sia cresciuto esponenzialmente passando in alcuni casi da 130 a 380 euro a tonnellata – aggiungono – Di fatto il prezzo è triplicato».

Nell’Isola il costo dei rifiuti rispetto ad altre parti d’Italia è significativamente maggiore non solo per il rifiuto urbano residuo ma anche per le altre tipologie di rifiuti. «Solo per fare un esempio – spiegano – sono emblematici i costi dell’organico: da noi si attesta mediamente tra i 160 e i 200 euro mentre in altre regioni non si va oltre i 50 euro e, in più, grazie alla valorizzazione dell’umido i costi tendono allo 0».