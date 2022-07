Riforniva di erba e hashish la movida di Giardini Naxos, arrestato giovane pusher

I Carabinieri di Taormina hanno arrestato un giovane pusher, originario di Calatabiano, attivo a Giardini Naxos. Durante un servizio di pattuglia notturna per le vie del centro balneare, i Carabinieri della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, in supporto alla Compagnia Carabinieri di Taormina hanno sottoposto a controllo il giovane che era alla guida della propria autovettura e stava percorrendo una via del centro di Giardini Naxos. I militari hanno notato un atteggiamento nervoso e così hanno approfondito il controllo eseguendo una perquisizione nel corso della quale hanno trovato un involucro contenente 10 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e la somma contante di 30 euro, ritenuta provento dello spaccio. La perquisizione è stata estesa anche a casa del giovane, dove sono stati trovati altra marijuana e hashish, per un peso complessivo di circa 400 grammi e 1.600 euro, ritenuti provento dello spaccio. Il giovane è stato messo ai domiciliari.

