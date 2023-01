Violento scontro frontale sulla Catania-Gela tra un camion e una vettura: un morto e 4 feriti gravi

Ancora un grave incidente mortale in Sicilia. Il sinistro si è verificato sulla strada statale 117 bis, la Centrale Sicula che da Gela porta a Catania, all'altezza dello svincolo per Piazza Armerina, dove un camion e un'autovettura con a bordo 4 persone si sono scontrate frontalmente.

L'impatto è stato violentissimo, il bilancio al momento parla di un morto (si tratterebbe di una donna) e di 4 feriti gravi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze arrivate da Gela, Niscemi e Piazza Armerina e due elicotteri di soccorso del 118.

È temporaneamente chiuso il tratto, di strada in entrambe le direzioni dov e si è verificato l'incidente. Il traffico viene temporaneamente deviato lungo la viabilità limitrofa da indicazioni in loco. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

