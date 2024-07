Enna, ecco bomber Cicirello: “Non vedo l’ora”

Serie D: ufficiale il colpo di mercato in casa gialloverde

Dopo settimane di attesa adesso è ufficiale. Dagli indizi social all’annuncio di questa mattina, adesso l’Enna Calcio potrà giovarsi di un bomber d’esperienza per la categoria. Giorgio Cicirello vestirà la maglia gialloverde, numero 7, e da domani sarà insieme con i suoi nuovi compagni per iniziare la preparazione a Pergusa.

Questo il comunicato: “Enna Calcio SCSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giorgio Cicirello. Un autentico colpo di mercato per la società e il ds Giuseppe Restuccia, in quanto il tecnico Peppe Pagana potrà disporre di un attaccante di assoluta esperienza per la categoria. Sei stagioni in Serie D fra Acireale, Città di Sant’Agata e Due Torri, l’eclettico centravanti messinese (nativo di Sant’Agata di Militello) può svariare su tutto il fronte d’attacco, offrendo così più soluzioni tattiche in base alle necessità. Classe ’95, Cicirello ha disputato anche un campionato Primavera a Trapani”.