Stompo e Montesano: “Enna, non c’è un attimo di sosta”

Stadio, nuovo organigramma tecnico e parco giocatori. Enna su più fronti senza un attimo di sosta. Queste le considerazioni del presidente Luigi Stompo e dell’Ad Fabio Montesano, dopo la settimana trascorsa, quella durante la quale si è svolto il sopralluogo della Lnd per l’omologazione del “Gaeta” in vista della prossima Serie D e i conseguenti lavori di adeguamento che in sinergia con il Comune e tutte le forze dell’ordine, dovranno essere realizzati da qui alle prossime settimane.