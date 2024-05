In vendita la villa di Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como

agenzia

Era stata acquistata meno di un anno fa per 5 milioni di euro

COMO, 24 MAG – Chiara Ferragni e Fedez hanno messo in vendita la villa sul lago di Como, acquistata neanche un anno fa per cinque milioni di euro. A diffondere la notizia, pubblicata su alcuni giornali, è stata per prima Selvaggia Lucarelli sui suoi profili social citando la app di Chiusano Immobiliare che starebbe gestendo la compravendita. Nel luglio dello scorso anno l’allora coppia più social d’Italia aveva condiviso molte foto della dimora di lusso, comprese quelle di loro due abbracciati nella piscina a sfioro sul lago di Como. La villa di circa 400 metri quadri è distribuita su due piani. “Our dream”, scriveva Chiara Ferragni su Instagram. Con la fine della storia d’amore, è finito anche il sogno della casa.

