Rublev e anca fermano Sinner a Montreal, semifinale Arnaldi

Il n.1 del mondo si arrende al russo e ai soliti problemi fisici, avanza invece il ligure MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Quarti di finale fatali per Jannik Sinner quelli nell'”Omnium Banque National”, sesto Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 6.795.555), che si sta disputando sul cemento dell’IGA Stadium” di Montreal, in Canada. In una giornata di straordinari il 22enne di Sesto Puteria, n.1 del ranking mondiale e del tabellone, dopo aver battuto negli ottavi in due set il mancino cileno Tabilo, staccando anche il pass per le Nitto ATP Finals di Torino, nella notte italiana ha ceduto per 6-3 1-6 6-2, dopo poco piú di un’ora e tre quarti di partita, al russo Andrey Rublev, n.8 del ranking e 5 del seeding. Sinner é sembrato in difficoltá per un problema all’anca destra per tutta la partita, in particolare durante il set decisivo, in quella che potrebbe essere una ricomparsa di un problema che lo ha giá afflitto in questa stagione. Pur non chiedendo l’intervento del trainer, l’altoatesino si é massaggiato la zona durante i cambi di campo e si é piegato in due sulla racchetta dopo diversi scambi estenuanti. Prima dell’inizio del set decisivo, i microfoni hanno ripreso coach Darren Cahill che gli suggeriva di chiamare il fisioterapista se necessario. In Canada Sinner era il campione in carica: lo scorso anno a Toronto aveva conquistato il suo primo trofeo da “1000”. Rublev troverá ora un altro azzurro, Matteo Arnaldi. Alle prime luci del mattino in Italia il ligure ha centrato la semifinale piú importante della carriera: il 23enne sanremese, n.46 del ranking, nei quarti ha eliminato per 6-4 7-5, dopo due ore di lotta, il “redivivo” giapponese Kei Nishikori, n.576 ATP, in gara con il ranking protetto, raggiungendo la sua seconda semifinale nel tour dopo Umago 2023. “Sono piuttosto stanco tra ritardi per la pioggia e tutto il resto, ma sono molto contento – ha detto Arnaldi -. Ho giocato un buon tennis: ho avuto due partite difficili, quindi sono molto soddisfatto per come sono riuscito a giocare e a gestire i momenti importanti. Sono davvero felice per questo e non vedo l’ora di giocare di nuovo”. Niente derby azzurro con Sinner ma sfida contro Rublev: “L’ho visto giocare molto bene, quindi sará un match completamente diverso da quello di Parigi, dove penso davvero di aver giocato il mio miglior tennis. Lui cercherá di ‘vendicarsi’, ma ora cercheró di riprendermi e di recuperare”. Ancora da definire la seconda semifinale, visto che debbono disputarsi gli ultimi due quarti tra Popyrin e Hurkacz (4) e Korda e Zverev (2). – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/com 11-Ago-24 09:59

