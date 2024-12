Lavoro, in Sicilia previste oltre 64 mila assunzioni da parte delle imprese tra dicembre 2024 e febbraio 2025

Le previsioni

Il presidente di Assoesercenti Politino: “Preoccupa il disallineamento tra le competenze e la reale domanda del sistema economico siciliano”

Si prevedono per le imprese siciliane oltre 64.200 assunzioni nel trimestre compreso tra dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si osserva una crescita della domanda di lavoro, con 9.160 unità in più (+14,25%). Tuttavia, la difficoltà di reperire i profili richiesti resta elevata, coinvolgendo circa 34.430 posizioni, pari al 46,9% delle offerte di lavoro. Questo quadro emerge dall’indagine del Centro Studi di Assoesercenti sui dati del Bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A trainare la domanda di lavoro sono le imprese dei servizi, con oltre 53.610 assunzioni programmate nel trimestre (+17,6% rispetto all’anno precedente). In particolare, le previsioni sono positive per i settori del turismo e del commercio, grazie all’avvio della stagione invernale e delle festività natalizie, con rispettivamente 12.110 (+45,0%) e 13.420 (+16,3%) assunzioni. Bene anche il settore dei servizi alle persone con oltre 13,5 mila assunzioni (+12%) e l’industria manufatturiera che, con 9.200 assunzioni previste, fa segnare un +11,8% rispetto all’anno precedente. Pressoché stabile il settore delle costruzioni che con 10.600 assunzioni previste ha mostrato un incremento dell’1,6%.