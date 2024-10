Catania, semaforo pedonale inattivo al quartiere Borgo-Sanzio

Lo dico

Da oltre un mese il semaforo pedonale in Via V. Giuffrida (altezza Via Cosenza) è inattivo e torna il pericolo sulla strada. La protesta, considerando il numero di mezzi e persone che transitano ogni giorno per questa strada, nel quartiere Borgo-Sanzio, è più che fondata. Ci si aspetta un efficiente funzionamento del semaforo pedonale soprattutto per garantire un ordinato transito di pedoni e guidatori, che però è del tutto inattivo da troppo tempo. Un problema questo, che sta diventando sempre più insostenibile da parte dei residenti del posto e non solo.