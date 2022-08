Nel Duomo di Monreale (PA) VI Concerto Corale del Festival Internazionale “Salve Regina Coelitum”

Si svolgerà nella magnifica cornice del Duomo di Monreale, Patrimonio Unesco e già cattedrale di Santa Maria Nuova, domenica 28 agosto 2022 alle ore 16:30, il secondo Concerto Corale del IX Festival Corale Internazionale di Musica Sacra Mariana facente parte del Cartellone “Salve Regina Coelitum” organizzato dalla Federcori (Davide Recchia Presidente), Chorus Inside International e dalla Associazione Regionale Chorus Inside Sicilia sotto la presidenza e direzione artistica del Bagherese Salvatore Di Blasi.

Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso i fondi Extra Fus, e gode del patrocinio della Presidenza dell’Ars.

Questo saluto mariano, il Salve Regina Coelitum, fa da titolo ad un ciclo di Rassegne Corali che coinvolgono cori di tutta la Sicilia, e anche dall’estero, con l’intento di celebrare in musica la Madre di Dio e offrire alle diverse realtà corali coinvolte una occasione di incontro e reciproco arricchimento culturale.

I cori partecipanti saranno:

La Corale Parrocchiale “Regina Coeli” di Giarratana (RG) diretta da Francesco Giaquinta che eseguirà i seguenti brani: “Madre ci accogli” e “Sei bella o Maria” entrambi di Mons. Marco Frisina

La Corale Femminile “Marianna Bussalai” di Orani (NU) diretta da Sandro Pisanu che eseguirà “Plena de Grassia” , musica di A. Catte e testo sacro popolare, “Ave Maria Algherese”, testo catalano del XVIII secolo e arrangiamento musicale di Sandro Pisanu e infine “Ave Maria”, testo sacro con arrangiamento musicale di Sandro Pisanu.

La Schola Cantorum” San Leonardo Abate” di Mascali (CT) diretta da Giovanni Lo Castro, che presenta due brani dal titolo “Inno al Signore della tempesta” di Stefano Puri, “Sapientiam” di Mons. Lasagna e “Salve Maria” di Mons. Marco Frisina.

Il Coro Polofonico “Laudate Dominum” di Bagheria diretta da Salvatore Di Blasi, che eseguirà due brani di Mons. Valentino Miserachs Grau, “Tota Pulchra” e “Regina Coeli”.

La Schola Cantorum “Soli Deo Gloria” della Parrocchia San Basilio Magno di Palermo diretta da Salvatore Di Blasi che eseguirà due composizione sacra del suo direttore di coro, “Tutta bella” e “Fiore del Carmelo”

Come da consuetudine, il Festival terminerà con il canto a cori uniti “Ave Speranza nostra” di Salvatore Di Blasi su testo dei Primi Vespri della Beata Vergine Maria.

Si ringrazia il parroco, Mons. Nicola Gaglio per aver accolto i 100 cantori partecipanti al Festival.

Ingresso libero e gratuito



