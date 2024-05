Erdogan conferma, ‘San Salvatore in Chora è una moschea’

agenzia

Respinta la richiesta di Atene. Mitsotakis: 'Insoddisfatti'

ANKARA, 13 MAG – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato la conversione in moschea della chiesa ortodossa di San Salvatore in Chora a Istanbul, tesoro dell’eredità bizantina, nonostante le richieste di Atene. “La moschea Kariye (il suo nome turco) nella sua nuova identità resta aperta a tutti”, ha dichiarato Erdogan in conferenza stampa con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, che lo aveva invitato a rivedere la decisione decretata nel 2020. In risposta, il leader greco ha espresso a Erdogan la sua “insoddisfazione” per la conferma della conversione della chiesa in moschea.

