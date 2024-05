Haiti, gli Usa preparano il terreno per la forza multinazionale

agenzia

Esercito ha inviato 'contractors', attrezzature e rifornimenti

PORT AU PRINCE, 08 MAG – L’Esercito americano ha annunciato di aver iniziato a inviare civili ad Haiti, prima dello spiegamento di una forza di sicurezza multinazionale guidata dal Kenya, per far fronte alla grave crisi umanitaria provocata dalla violenza delle bande armate. L’operazione è coordinata dal Comando Sud degli Stati Uniti, con aerei militari statunitensi che trasportano ‘contractors’ privati, attrezzature e rifornimenti all’aeroporto internazionale Toussaint Louverture di Port-au-Prince. “Questo personale lavorerà a fianco dei funzionari aeroportuali haitiani per proteggere le attrezzature e le forniture arrivate ad Haiti”, si legge in una nota del Comando Sud. Il dispiegamento della forza di sicurezza multinazionale è stato sospeso fino al recente insediamento ad Haiti di un consiglio di transizione incaricato di tentare di ristabilire l’ordine dopo le dimissioni del primo ministro Ariel Henry.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA