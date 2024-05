Nuova Caledonia, stato di emergenza a breve revocato

agenzia

Per consentire incontri con partito indipendentista

(ANSA-AFP) – NOUMEA, 27 MAG – Sarà revocato lunedì alle 20 (ora in Italia) lo stato di emergenza in Nuova Caledonia, dove nelle ultime settimane si sono verificati vari disordini. Lo ha comunicato la presidenza francese, aggiungendo che 480 gendarmi saranno inviati nel territorio del Pacifico come rinforzi. Lo stato di emergenza sarà revocato per consentire incontri con il partito indipendentista Flnks. (ANSA-AFP).

