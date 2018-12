Lo scrittore e giornalista Massimo Polidoro in cattedra al Liceo "Politi"

Lo scrittore e giornalista e cofondatore del Cicap, Massimo Polidoro, in libreria attualmente con "Segreti e tesori del Vaticano", ha incontrato oggi gli studenti del liceo "Politi" di Agrigento dove ha parlato di magia, paranormale, bufale: “ci si difende con il metodo scientifico”. L’appuntamento fa parte del ciclo La Scienza a Scuola organizzata da Zanichelli: scienziati e ricercatori incontrano insegnanti e studenti delle scuole superiori d’Italia per capire come la scienza sta cambiando il mondo.

Misteri, bufale, pseudoscienze. Come ci si difende? Con la scienza, quella vera. E questo va insegnato soprattutto a scuola. L’incontro ha avuto per tema “Come difendersi dalle pseudoscienze col metodo scientifico”. Domani, 5 dicembre, Polidoro sarà al Liceo Scientifico Statale "Fermi" di Sciacca.

La giornata agrigentina di Massimo Polidori è proseguita a tavola con un bel piatto di spaghetti con i ricci alla Trattoria Ristorante Valle dei templi dove ha posato poi con il titolare (nella foto).