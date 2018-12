Ornella Muti oggi e domani protagonista al Teatri "Pirandello" di Agrigento

Una delle più affascinanti “muse” del cinema italiano in scena ad Agrigento. Stiamo parlando di Ornella Muti che questa sera al Teatro Pirandello (replica domani alle 17.30) vestirà i panni di Caterina Leher ne “La Governante” di Vitaliano Brancati per la regia di Guglielmo Ferro. Si tratta di una impegnativa produzione, con un cast straordinario.

In scena con la nota attrice italiana, ci sarà, infatti, anche Enrico Guarneri, un attore che il pubblico del Pirandello ha gia' avuto modo di applaudire per la sua versatilità e bravura.

La Governante, ricordiamo, e' andata in scena per la prima volta a Parigi nel 1963. Per poterla presentare in Italia, la moglie di Vitaliano Brancati, Anna Proclemer, dovette aspettare l'abolizione della censura. Il debutto italiano è avvenuto nel ‘65, protagonista la stessa moglie, con Gianrico Tedeschi, per la regia di Giuseppe Patroni Griffi, già noto drammaturgo, alla sua prima prova come regista. Un appuntamento, quindi, di quelli che non hanno bisogno di presentazioni questa sera e domani pomeriggio al Teatro Pirandello di Agrigento.