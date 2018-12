Sarnelli canta "Tu sì meglio 'e me"

NAPOLI, 12 DIC - Esce "Tu sì meglio 'e me", il nuovo singolo di Monica Sarnelli, anticipazione del prossimo album di inediti dell'artista napoletana, annunciato per la primavera 2019. "Un brano che parla di amore e di dolore- sottolinea l'artista - con un testo di Bruno Lanza che nasce dalla condivisione di esperienze ed impressioni e che evidenzia come ad una necessità smisurata di tenerezza, di unione, di contatto, non sempre corrisponda una reale volontà di espressione sincera e disarmata di questi sentimenti, soprattutto tra gli adolescenti, capaci di indossare corazze tanto imponenti quanto fragili per nascondersi agli altri". La musica è di Sally Monetti e Federico Spagnoli, mastering a cura di Bob Fix, la produzione artistica è firmata da Gigi De Rienzo per l'etichetta Lazzara Felice. "Una canzone - aggiunge la Sarnelli - che parla di amore a partire dal riconoscere errori e mancanze e che incita ad affidare la ricerca del bene alla consapevolezza dei propri limiti".