Campagna Guess Jeans e Infinite Archives

ROMA, 13 DIC - Nuova collaborazione tra Guess Jeans Usa con Infinite Archives per lanciare una capsule e una nuova campagna. Il marchio americano attinge dal suo passato per la collaborazione con il brand fondato nel 2015 dal direttore creativo di Chicago Easy Otabor, che ha l'obiettivo d'immortalare i momenti chiave del passato nel mondo dell'arte, della moda, dello sport, della musica e della cultura pop. Volto della campagna è Sheck Wes, nuovo fenomeno del rap prodotto dall'etichetta Cactus Jack Records, immortalato dal celebre fotografo Rayscorruptedmind con i capi della capsule collection in stile anni Novanta. Il direttore creativo di Infinite Archives, Easy Otabor, ha collaborato con il team di Guess per selezionare i modelli iconici del brand più vicini alla visione di Infinite Archives. La capsule include infatti giacche e pantaloni stile worker in denim, canapa e velluto a coste, accanto alle T-shirt girocollo a righe con logo in un ampio ventaglio di colori.