Gilet gialli: bonus 300 euro per agenti

PARIGI, 18 DIC - Il governo francese propone un bonus du 300 euro per gli agenti di Polizia e Gendarmeria mobilitati a tutela dell'ordine pubblico durante le quattro settimane di mobilitazione dei gilet gialli. Proprio ieri, il principale sindacato di polizia in Francia, Alliance, aveva invitato i suoi aderenti a proclamare una "giornata nera" domani 19 dicembre, per protestare contro il progetto di finanziaria 2019. Il piano di protesta prevedrebbe uscite dei poliziotti "soltanto su chiamata". Alliance lamenta "un calo di 62 milioni di euro negli investimenti sulla polizia nazionale" nella manovra che deve essere votata giovedì dai deputati. Intanto, i sindacati di polizia verranno ricevuto oggi dal ministro dell'Interno, Christophe Castaner.