Meloni, in tv con Schlein per aiutare italiani a scegliere

Mi fanno sorridere denunce e lamentele per il confronto a due

ROMA, 14 MAG – “Il confronto mi piace, penso sia il sale della democrazia, in particolare in campagna elettorale. Mi fa molto sorridere il dibattito che sta generando l’aver dato disponibilità al confronto: denunce, lamentele… Penso sia normale, particolarmente in una campagna elettorale come quella in cui siamo, in rapporto all’Unione europea, per raccontare agli italiani che ci sono due modelli: la proposta socialista e quella dei conservatori. Mettere a confronto ricette e visioni è un modo di aiutare cittadini nella scelta, è la cosa più naturale del mondo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del Giorno della Verità, a Milano. “Mi aspetto di fare il confronto – ha poi aggiunto – ma vedo molti movimenti contro questa iniziativa, vedo molta critica, ci sono cose che si stanno muovendo, magari con l’idea che questo confronto non si faccia” ma “penso – ha concluso – che sarebbe un errore”.

