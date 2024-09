Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia parla anche in tv: pronta intervista su La7

Il caso

La consulente, o aspirante tale, del Ministro della Cultura, è finita al centro di un caso di politica e di gossip dopo il blocco della ratifica della sua nomina

«A In Onda, le nuove rivelazioni sul caso Sangiuliano». Questa sera, dalle 20:30, su La7 a In Onda andrà un’intervista esclusiva di Marianna Aprile e Luca Telese a Maria Rosaria Boccia. Lo annunciano i canali social della trasmissione mentre la Boccia commenta sui social: «Time to time». L’imprenditrice mostra una foto in bianco e nero di una borsa da trucco e una didascalia che sembra esprimere l’intenzione di prendersi tutto il tempo che sarà necessario per dire la sua su quanto accaduto con il ministro della Cultura.

