Aeroporto di Comiso, il Pd cittadino: “Una buona notizia i tre milioni di euro che arrivano dalla Regione”

Attualità

"Ora bisognerà fare il possibile per fare in modo che questo finanziamento sia calendarizzato ogni anno"

Il segretario cittadino e consigliere comunale del Partito Democratico di Comiso e Pedalino, Gaetano Scollo, dichiara: “Accogliamo con favore la notizia che la Regione Sicilia ha finalmente stanziato una somma di 3 milioni di euro per l’aeroporto di Comiso. Da anni, insieme al nostro deputato Nello Dipasquale, sosteniamo che l’aeroporto necessiti di sovvenzioni pubbliche per continuare a operare, così come avviene per altri aeroporti minori. Sebbene 3 milioni di euro siano pochi rispetto ai 10 milioni destinati a Trapani, rappresentano comunque un punto di partenza”.