Comiso e la questione delle classi del Carducci che non ci sono, il sindaco Schembari: “Nessun allarme sociale”

Attualità

"Stiamo lavorando per riuscire a garantire le migliori risposte al mondo scolastico della nostra città: ecco quali"

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari (nella foto), interviene per fare chiarezza sulla questione delle aule del liceo Carducci di via Roma : “Nessun allarme sociale. Fare chiarezza e infondere serenità è il dovere precipuo di chi riveste, a qualsiasi titolo, un ruolo di responsabilità”.

“Il Liceo Carducci di Comiso ha da molti anni sofferto di una certa carenza di aule in rapporto al numero degli studenti – spiega il sindaco – Tant’è vero che, per ovviare alla innaturale separazione tra triennio e biennio della sezione classica protrattasi per un decennio, appena eletta sindaco ho stipulato una convenzione con l’ente Provincia – nella cui competenza rientrano tutti gli istituti di istruzione superiore – che ha assegnato un’ala della scuola media “G. Verga” al Liceo comisano. Tale convenzione è già scaduta e, nonostante la crescita di iscritti anche in quell’istituto comprensivo, nonostante gli istituti di ordine secondario di secondo grado non rientrino nelle competenze del sindaco, sono riuscita ad ottenere dalla Ds del “Verga” la proroga di tale convenzione al prossimo 30 giugno, quindi per tutto l’anno scolastico in corso, senza ulteriori ripercussioni per i liceali ed i loro docenti, attualmente lì ospitati. Da circa due anni e mezzo a questa parte, grazie ad un cospicuo finanziamento Pnrr (3 milioni e mezzo di euro), l’ente provinciale ha avviato fondamentali lavori di consolidamento strutturale del plesso del “Carducci” sito in via Roma”.