Comiso, le forze progressiste a muso duro: “Diminuire l’aumento della Tari, le motivazioni addotte sono infondate”

Critica presa di posizione da parte di lista Spiga, m5s e Sinistra italiana

“Nonostante l’Amministrazione Schembari continui il cineracconto sui social di una città che non esiste, farfugliando persino di aumenti “provvisori” della tassa sui rifiuti, i comisani rischiano di dover pagare, unici in provincia, l’aumento più salato della storia. Basta scuse, bisogna subito tornare indietro”. Lo dicono in una nota Lista Spiga, m5S e Sinistra Italiana.

“I nostri amministratori, che sui social si mostrano impegnati in chissà quale presunta crociata contro chi sporca in città ed in consiglio invece tartassano i comisani con aumenti vertiginosi dell’imposta sui rifiuti, senza sforzarsi di limitare in alcun modo i danni per la cittadinanza – continuano le suddette forze politiche – devono smetterla di accampare scuse facilmente smentibili e tornare indietro. Devono ritirare l’aumento del 28,4% allineandosi a quanto stanno facendo tutti gli altri comuni della provincia. Ci hanno raccontato in aula e pubblicamente che l’aumento del 30% era obbligatorio e andava fatto entro il 30 aprile: non era vero. Tutti gli altri Comuni, ad eccezione del Comune di Ragusa, non hanno ancora approvato le tariffe 2024 sfruttando la ormai quasi certa proroga del termine al 30 giugno per vedere se la Regione mantiene la parola data e abbatte i costi a carico dei cittadini. Ci hanno raccontato che almeno il 15% di aumento era inevitabile per l’obbligo di considerare l’inflazione, nonostante avessimo spiegato che si poteva fare diversamente: non era vero. Nessun altro Comune lo ha fatto. Ragusa ha ridotto le tasse del 3%, Vittoria si appresta ad incrementarle dell’8%, gli altri non hanno ancora approvato le nuove tariffe ma ragionano su percentuali di incrementi che non superano in media il 13%. Nessuno raggiunge i livelli di Comiso”.