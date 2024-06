Ragusa, Angelica (Iv): “Occorre guardare avanti con attenzione per il bene del nostro territorio”

Attualità

La riflessione del coordinatore cittadino a poche ore dal voto per le Europee

“Siamo ormai a poche ore dal voto e come coordinamento cittadino di Italia Viva Ragusa mi sento in dovere di inoltrare un forte ringraziamento alla coordinatrice provinciale Marianna Buscema e a Salvo Liuzzo, componente del coordinamento regionale, in uno a tutti i rappresentanti di spicco del nostro partito presenti nei vari territori, per la caratterizzazione che hanno saputo imprimere a questa campagna elettorale. Chiaramente il ringraziamento più consistente è da indirizzare al coordinatore regionale, il capogruppo di Italia Viva alla Camera, l’on. Davide Faraone, il quale, da mesi, si sta spendendo in maniera forte per il nostro territorio, garantendo una presenza assidua in città così come nel resto della provincia iblea. E credo che questo sia il leit motiv che ci differenzia un po’ da tutti gli altri partiti”.