Ragusa, chiusura dell’anno catechistico sotto il segno del patrono San Giorgio martire

Società

Il tradizionale appuntamento caratterizzato da momenti di festa. Domani sera l'accensione delle artistiche luminarie

Un momento per fare festa. Coinvolgendo anche i genitori. Rendendoli partecipi di giochi semplici e allo stesso tempo divertenti. Il tutto sotto il segno di San Giorgio martire, glorioso patrono di Ragusa. Momenti molto stimolanti quelli che ieri, dal tardo pomeriggio in poi, hanno coinvolto i ragazzi che frequentano il catechismo in chiesa Madre e che, assieme ai loro insegnanti, hanno voluto celebrare degnamente la chiusura della stagione di apprendimento.

Spazio anche per la santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Pietro Floridia, e quindi, dopo i momenti dedicati al gioco, l’agape fraterna che è stata vissuta con estrema armonia da tutti i partecipanti. I momenti legati ai solenni festeggiamenti proseguono, intanto, domani all’insegna del versetto “Sia santificato il tuo Nome”, tratto dal Vangelo di Matteo.