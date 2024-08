I primi 6 ambasciatori della Mandorla di Avola

Siracusa

13 settembre la cerimonia di consegna.

Ad Avola è tutto pronto per la prima edizione di Ambasciatori Mandorla di Avola, il riconoscimento che celebra l’impegno e la dedizione nella valorizzazione del prezioso frutto. Nei giorni scorsi sono stati resi noti i 6 protagonisti che riceveranno la statuetta in pietra e legno durante la serata del 13 settembre in programma al Teatro Garibaldi di Avola.

Sono le aziende “Di Donato 1932” di Pescara, “Volpicelli – Confetti e cioccolato dal 1930) di Nola, “William Di Carlo Confetti dal 1833” di Sulmona, “Maxtris Confetti” di Somma Vesuviana, Sibat Tomarchio di Acireale e lo chef stellato Marco Baglieri del ristorante Crocifisso di Noto.

Sono stati scelti dall’associazione Strade di Sicilia che ha lanciato l’iniziativa, in collaborazione con il Consorzio Mandorla di Avola e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata.

«Scegliere la Mandorla di Avola significa – dicono Francesco Midolo, Giampaolo Molisina e Luigi Forte dell’associazione Strade di Sicilia – valorizzare il patrimonio di un vasto territorio, sostenere l’economia locale e celebrare la bellezza della nostra cultura gastronomica. È un modo per mantenere viva l’identità di Avola e del vasto territorio del Val di Noto, per rendere omaggio ai nostri antenati e per condividere con il mondo intero un pezzo della nostra anima. Utilizzarla nei nostri dolci, nei nostri piatti, nei momenti speciali, è un atto d’amore verso la nostra storia, un gesto che rende ogni assaggio un’esperienza unica e preziosa. Da qui la scelta di ringraziare chi in questi anni si è impegnato nella sua diffusione e valorizzazione».

«L’evento “Ambasciatori Mandorla di Avola” – commenta il sindaco di Avola Rossana Cannata – rappresenta un’importante occasione per mettere in luce la ricchezza enogastronomica e culturale del nostro territorio. La mandorla di Avola è un simbolo della nostra identità, un prodotto che racchiude secoli di storia, tradizione e sapienza. Attraverso questa iniziativa, non solo celebriamo un prodotto d’eccellenza, ma rafforziamo il legame tra la nostra comunità e le nostre radici culturali. Questo riconoscimento ci permette di proiettare Avola su un palcoscenico nazionale e internazionale, promuovendo il nostro territorio come destinazione d’eccellenza per il turismo enogastronomico».

Riceveranno come premio una scultura che rappresenta il mallo della mandorla, modellato in pietra, da cui fuoriesce uno spicchio realizzato in legno di mandorlo, simbolo della preziosità di questo frutto. La composizione è poi poggiata su un elemento in corten, dove andrà l’incisione del nome del riconoscimento, dando così al premio senso di robustezza e durabilità nel tempo. “Statuetta” che è stata disegnata dall’architetto Felice Romano e realizzata dallo scultore Antonio Rossitto e Pierpaolo Forte di Officine Arte.