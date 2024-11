Alessandro Idonea apre “Una stagione a 4 stelle – Gilberto Idonea” con “Fiat Voluntas Dei”, classico del teatro siciliano

Il calendario

Il sipario del Teatro Metropolitan di Catania è pronto a riaprire con un cartellone di sei spettacoli, dal 16 novembre al 4 maggio

Il sipario del Teatro Metropolitan di Catania è pronto a riaprire su “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” che anche quest’anno propone un cartellone di sei spettacoli, dal 16 novembre al 4 maggio, a cui si aggiunge un titolo fuori abbonamento. Al botteghino di via Sant’Euplio è ancora possibile acquistare gli abbonamenti alla stagione diretta artisticamente dall’attore e regista Alessandro Idonea che quest’anno mette insieme alcuni dei migliori attori siciliani e nomi nazionali per un cartellone come sempre di alta qualità, e che assicura al pubblico serate all’insegna della spensieratezza e del divertimento. La stagione 2024-2025 parte sabato 16 novembre (alle ore 17.30 e alle ore 21, e poi in replica domenica 17 novembre alle ore 17.30) con il debutto della commedia “Fiat voluntas dei”,diretta da Alessandro Idonea che vestirà anche il ruolo del protagonista Padre Attanasio.

Scritta nel 1935 da Giuseppe Macrì, “Fiat voluntas dei”è una storia d’amore e gelosie, ambientata in un piccolo paesino siciliano. Al centro della scena c’è Padre Attanasio, un parroco bizzarro ma dal cuore grande, impegnato in una missione tanto nobile quanto complessa: soccorrere i poveri, risolvere dispute tra coniugi e fare da pacere nelle questioni amorose. Le sue giornate sono scandite da situazioni esilaranti e commoventi, ma tutto si complica quando si trova coinvolto nelle vicende amorose di Paolo e Anna, due giovani innamorati ostacolati dai pregiudizi del padre di lui e dalla gelosia della cugina Mara, innamorata di Paolo. Tra confessioni segrete, minacce e relazioni impossibili, in un susseguirsi di colpi di scena, situazioni paradossali e momenti di grande ilarità, la commedia porta tutti i personaggi verso un finale travolgente, dove Padre Attanasio tenterà di riunire la comunità per un confronto risolutivo. Un’esplosione di risate ed emozioni per uno spettacolo che cattura il pubblico con la sua semplicità, il calore umano e il sapore inconfondibile della Sicilia. Completano il cast Manuela Ventura, Bruno Torrisi, Marcello Montalto, Giovanna Mangiù, Luigi Nicotra, Chiara Seminara, Pietro Privitera, Nino Signorello e Santo Pennisi.

Alessandro Idonea in “Fiat voluntas Dei”

“Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” prosegue a gennaio, sabato 11 e domenica 12, con “Due preti di troppo”, la storia di due sacerdoti mandati in un quartiere difficile, nel napoletano, a recuperare una chiesa abbandonata non solo dalla comunità ma anche da Dio. Un intenso lavoro teatrale che combina divertimento e riflessione scritto e diretto da Antonio Grosso, anche in scena con Antonello Pascale, Gaspare Di Stefano, Gioele Rotini e Alessia D’Anna.

Antonio Grosso e Antonello Pascale in “Due preti di troppo”, foto di Gabriele Gelsi

Sabato 8 e domenica 9 febbraio torna in scena Alessandro Idonea in uno dei grandi cavalli di battaglia del padre Gilberto, che con questo spettacolo ha incantato gli spettatori di tutto il mondo suscitando grandissima ilarità e profonda commozione: ‘U sapiti com’è, scritto da Francesca Sabato Agnetta. Come già accaduto con grande successo nel 2020, sarà Alessandro Idonea a vestire i panni di Cola, il ragazzo bonaccione considerato da tutti “’u babbu”, figura centrale di uno spettacolo che ruota intorno proprio all’amore madre-figlio, negli ultimi giorni di vita di una mamma anziana e saggia. A marzo, sabato 15 e domenica 16, va in scena una delle più celebri tra le commedie martogliane col titolo di “Miracolo!”. Liberamente tratto da “San Giovannio Decollato”, lo spettacolo di cui firma adattamento e regia Mario Sangani, che ha adoperato una chiave di lettura deliberatamente farsesca al mero scopo di esaltare la vis comica dei personaggi, vede in scena Santo Pennisi e Carmela Buffa Calleo.

Sabato 12 e domenica 13 aprile Enzo De Caro, diretto alla regia da Leo Muscato, sarà il protagonista superstizioso di “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo. Un grande classico della comicità napoletana che tra fraintendimenti e credenze ridicole, si sviluppa con un susseguirsi di situazioni paradossali che mostrano fino a che punto la credulità possa trascinare il protagonista in una spirale di esilarante follia. Completano il cast Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Carmen Landolfi, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo e Ingrid Sansone.

Enzo De Caro in “Non è vero ma ci credo”, foto Sollima

Infine sabato 3 e domenica 4 maggio la stagione si conclude con “La zia di Carlo” Thomas Brandon, esilarante commedia (musicale) degli equivoci che vedrà nei ruoli dei protagonisti Alessandro Idonea e Giovanna D’Angi. Agli abbonati che hanno usufruito del diritto di prelazione “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” offre in omaggio un settimo spettacolo: “262 vestiti appesi”di Maria Elisa Corsaro ispirato al libro della giornalista Maria Laura Franciosi “Per un sacco di carbone”. Lo spettacolo, che ha debuttato 10 anni fa come omaggio alle vittime della tragedia di Marcinelle, nel 2013 ha ricevuto l’apprezzamento della Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, e nel 2018 è stato citato al Senato della Repubblica dalla Senatrice Laura Garavini per parlare di sicurezza sul lavoro.

INFORMAZIONI Abbonamento a n. 6 spettacoli: poltronissime € 100; poltrone € 80; distinti € 60 Biglietti: poltronissime € 25; poltrone € 20; distinti € 15 Ridotti: over 65, under 18, studenti universitari, Cral Info e prevendita: botteghino del Teatro Metropolitan (via Sant’Euplio 21, Catania) Tel 095322323 – 337951927. Tutti gli spettacoli saranno messi in scena sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica ore 17.30

Luogo: Teatro Metropolitan, Via Sant’Euplio, 21, CATANIA, CATANIA, SICILIA