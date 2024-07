I Blue tornano insieme dopo 20 anni e trascinano il pubblico catanese

Il concerto

Al Summer Fest Catania

Ha fatto tappa anche a Catania, il tour mondiale dei Blue, che, dopo alterne fortune come solisti, sono tornati insieme per festeggiare i 20 anni di attività. Una tappa storica, per un gruppo che agli inizi del 2000 è stato un’icona della musica Internazionale, sfornando diversi successi e vendendo oltre 15 milioni di dischi nel mondo.

Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, hanno infiammato il già caldo pubblico, con le loro hit più famose, facendo alzare tutti gli spettatori della platea, per ballare insieme a loro. Una esibizione che ha trascinato completamente il pubblico presente, parte del quale giunto da diverse province, per vedere da vicino i 4 giovanotti che hanno fatto sognare un’intera generazione. Spazio anche ad una nota di romanticismo, durante la canzone “A chi mi dice”, versione italiana della loro “Breathe Easy” prima interpretata da Tiziano Ferro, e poi incisa dallo stesso gruppo in Italiano.