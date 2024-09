Trasparenza e prossimità: le linee guida di Asec Trade

Energia e Ambiente

Esse caratterizzano il passato, il presente e soprattutto il futuro della municipalizzata del Comune di Catania

Trasparenza e prossimità queste le linee guida che caratterizzano il passato, il presente e il futuro di Asec Trade, la municipalizzata del Comune di Catania che opera nel settore della fornitura di gas ed energia elettrica. Una società efficiente, con un Cda impegnato negli anni ad abbattere le distanze tra fornitore e clienti, lavorando sulla trasparenza dei contratti e sul customer care, senza dimenticare le attività di sensibilizzazioni sul risparmio energetico e i numeri importanti in vista dell’ormai superato mercato di tutela.

Il mercato

In un mercato energetico che si evolve e si apre a nuove sfide con la fine del mercato tutelato, Asec Trade si pone come un punto di riferimento, grazie a una strategia centrata sulla customer care e sull’innovazione. Al cuore dell’operato di Asec Trade infatti l’impegno a fornire servizi energetici con tariffe competitive e una comunicazione chiara e accessibile.

«Il nostro obiettivo è la soddisfazione dei clienti – afferma Giovanni La Magna, presidente del Cda di cui fa parte anche Massimiliano Giacco – pensando che la scelta del fornitore sia consapevole e basata sulle reali esigenze degli utenti. Per questo abbiamo investito in strumenti digitali e in una politica di customer care lineare e trasparente».

Una filosofia che si riflette nella creazione di servizi digitali avanzati, come un sito web intuitivo, un’app dedicata e iniziative promozionali come la campagna “Porta un amico”, che premia chi introduce nuovi clienti. Ogni decisione è stata dunque guidata dal desiderio di rendere semplice e chiara la comunicazione con i clienti, offrendo loro tutte le informazioni necessarie per fare scelte consapevoli.

Gli obiettivi

L’obiettivo futuro è di avvicinare al concetto di vicinanza anche quello di presenza. Come? Con la creazione di punti fisici dove i clienti potranno rivolgersi a un operatore di sportello per simulare bollette, procedere a eventuali up grade e trovare le risposte a qualsiasi domanda. Saranno i cosiddetti Asec Point: punti di servizio distribuiti sul territorio provinciale, saranno luoghi fisici dove i clienti, attuali e potenziali, potranno ricevere assistenza personalizzata. La mission è abbattere le distanze tra l’azienda e i clienti, offrendo un supporto immediato e facilitando l’accesso ai servizi anche a coloro che hanno meno dimestichezza con le nuove tecnologie.

«La prossimità è stata sempre un nostro punto di forza – continua La Magna – e con gli Asec Point vogliamo ascoltare e rispondere alle esigenze dei nostri clienti, fornendo loro un supporto che va oltre la semplice fornitura di energia. Vogliamo che ogni cliente si senta compreso e supportato. Quasi coccolato».

Il futuro è anche sostenibilità

Il Cda di Asec Trade ha più volte evidenziato quanto le Cer (Comunità energetiche rinnovabili) rappresentino una delle più importanti innovazioni per la transizione energetica in Sicilia. Comunità che permetteranno ai cittadini di produrre e condividere energia rinnovabile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di Co2 e al risparmio energetico. Incarnando, dunque, alla perfezione, l’identikit dello strumento migliore per inseguire la famosa rivoluzione green di cui tutti possiamo essere protagonisti.