100 partite con doppietta, l’Inghilterra ai piedi di Kane

agenzia

Omaggio all''Uomo del secolo', e la nazionale riprende a volare

LONDRA, 11 SET – Una doppietta a Wembley per ispirare la riscossa dell’Inghilterra e festeggiare al meglio le 100 volte con i Tre Leoni: dopo la vittoria sulla Finlandia, il capitano inglese Harry Kane è “la stella d’oro” nei titoli della stampa locale, per via degli scarpini del colore del metallo più prezioso indossati nella gara che gli ha regalato l’ennesimo record in carriera. Mai nessun inglese aveva festeggiato la 100esima presenza in nazionale con una doppietta, e prima di lui solo Wayne Rooney e Bobby Charlton avevano saputo celebrare al meglio un simile traguardo con una rete. “Golden Goals”, l’apertura del Daily Express, “L’esplosione totale di Harry” quella del Daily Star che ricorda come il centravanti del Bayern Monaco abbia portato il suo totale di marcature in nazionale a 68 reti (miglior marcatore di sempre, il secondo, Rooney, è fermo a 53). L’ennesima notte da incorniciare per Kane che prima della partita di Nations League è stato premiato da Frank Lampard con il tipico cappellino color oro: in campo era accompagnato dalla moglie Kate e da due dei suoi quattro figli, Ivy e Vivienne, mascotte della nazionale di Lee Carsley, alla seconda vittoria consecutiva in altrettante uscite. Dopo l’Irlanda del Nord, sconfitta anche la Finlandia: un successo convincente, propiziato da una ripresa in crescendo, durante la quale Kane ha firmato i suoi due gol. Per il Daily Telegraph Kane è “L’uomo del secolo”, che ha sulle sue spalle la responsabilità di riportare l’Inghilterra, ora a pari punti con la Grecia nel girone, nell’eccellenza della competizione Uefa. “Non credo di aver mai neppure immaginato di poter arrivare a 100 presenze in nazionale quando ero in prestito al Millwall, Norwich o Leicester – le parole di Kane -. Fin dalla giovane età aver avuto sempre molti dubbi sul mio percorso mi ha aiutato, penso, a rimanere sempre concentrato e motivato, in allenamento come in partita. Ho sempre detto che bisogna trasformare le critiche che tutti noi riceviamo in motivazioni, utilizzarle in energia e fame per andare avanti e giocare sempre meglio”.

