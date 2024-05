Atletica: Fabbri ancora straordinario nel peso, lancia a 22,91

agenzia

Ad Asti Tecuceanu si migliora con 1'44"01 negli 800

ROMA, 23 MAG – L’ennesimo super lancio di Leonardo Fabbri e il nuovo acuto di Catalin Tecuceanu al Grifone Meeting di Asti. A 15 giorni dall’inizio degli Europei di Roma (7-12 giugno) è ancora da brividi la gara del peso, con il fiorentino dell’Aeronautica che sfiora il suo record nazionale arrivando a un grandioso 22,91 nel quarto turno, appena quattro centimetri in meno del 22,95 stabilito a Savona nella scorsa settimana con cui è il migliore al mondo quest’anno. Tecuceanu continua a crescere con 1’44″01 negli 800 metri per un progresso 21 centesimi rispetto al già eccellente 1’44″22 di sabato scorso al meeting polacco di Chorzow. È in splendida forma il 24enne delle Fiamme Oro che si riprende lo scettro di leader europeo dell’anno, in vista della rassegna continentale. Ora all’azzurro mancano solo tre decimi allo storico record italiano di Marcello Fiasconaro (1’43″7) del 1973.

