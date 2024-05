Atletica: Federico Riva si migliora ancora sui 1500

agenzia

Corre in 3'3''71 in Francia. Bene anche Tecuceanu sugli 800

ROMA, 04 MAG – Sempre più incoraggiante il mezzofondo azzurro in vista degli Europei di atletica di Roma e delle Olimpiadi. A Decines, in Francia, Federico Riva “lima” altri sei decimi al suo record personale sui 1500 metri vincendo in 3:33.71 e battendo di nuovo il francese primatista d’Europa dei 5 km e dei 10 km Jimmy Gressier. Migliora così il 3:34.35 ottenuto quattro giorni fa a Huelva. Meglio di lui nella storia azzurra soltanto il primatista italiano Genny Di Napoli (3:32.78 a Rieti nel 1990) e Pietro Arese, 3:33.11 nella semifinale mondiale dello scorso anno a Budapest. E’ sempre più vicino lo standard per le Olimpiadi di Parigi, fissato a 3:33.50, ma se anche non dovesse raggiungere il crono richiesto potrebbe ambire alla partecipazione tramite il ranking (gli manca un solo risultato per completare i cinque richiesti). Undicesimo Mohad Abdikadar con 3:38.12. Bene anche Catalin Tecuceanu, a sua volta vincitore negli 800 metri, al debutto stagionale outdoor nella specialità, con un tempo di 1:44.85 che non è lontano al personale di 1:44.79 siglato a Budapest nella scorsa estate. Al primatista nazionale al coperto mancano soltanto quindici centesimi per il pass diretto per Parigi: Olimpiade che comunque potrà afferrare con il meccanismo del ranking. Nei 3000 siepi quarto posto per Yassin Bouih con 8:27.19, sesto Ala Zoghlami con 8:36.03 nella gara vinta dal francese Louis Gilavert (8:24.20). Sesta piazza negli 800 per Gaia Sabbatini (2:03.90) che si presenta sul rettilineo finale al terzo posto, dietro alle francesi Charlotte Pizzo (2:00.96) e Berenice Cleyet-Merle (2:01.62) e poi viene rimontata da tre rivali.

