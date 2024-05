Atletica: Impresa Wanyonyi, primato mondiale Miglio su strada

agenzia

'Road to Records', a Herzogenaurach brilla il 19enne del Kenya

HERZOGENAURACH, 27 APR – Giornata di primati a Herzogenaurach, in Baviera, dove è in corso l’ ‘adizero Road to Records’. Dopo quello italiano di Yeman Crippa sui 10 km su strada, arriva quello mondiale sul miglio, sempre su strada, del 19enne keniano Emmanuel Wanyonyi, argento sugli 800 metri ai Mondiali di Budapest, che ha vinto la sua prova correndo in 3:54.56. Il precedente record di 3:56.13 apparteneva allo statunitense Hobbs Kessler (oggi secondo) che lo aveva stabilito nell’ottobre dell’anno scorso a Riga. Nei 5 km donne è arrivato invece il record mondiale donne Under 20 ottenuto dall’etiope Medina Eisa in 14:38.

