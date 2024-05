Calcio: Atalanta; Gasperini, con Empoli testacoda pericoloso

agenzia

'Già lasciati 2 punti col Verona, non possiamo permettercelo'

BERGAMO, 27 APR – “Le energie da recuperare sono più nervose che fisiche, ma l’entusiasmo della gente ci fa recuperare più in fretta”. Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita dell’Atalanta ospitando l’Empoli: “Dobbiamo prendere slancio dalla due qualificazioni nelle coppe. se devo esprimere un desiderio preferirei non perdere giocatori. Oggi proviamo Scalvini e Kolasinac, ma ieri abbiamo avuto ottimi riscontri – rimarca il tecnico nerazzurro -. Kolasinac rientra in gruppo: il suo arrivo ha alzato il livello della difesa: un gran colpo di D’Amico, era in scadenza col Marsiglia, non sono necessariamente più decisivi gli acquisti più costosi”. Sull’avversario, elogi al collega Davide Nicola: “Lo stimo molto, ricordo con piacere la biciclettata del 2017 con lui per la clamorosa salvezza del Crotone. Sta ripetendo a Empoli quanto di buono ha fatto a Salerno. Un testacoda di questi tempi dà sempre problemi a tutti – spiega Gasperini -. Ha una squadra organizzata, dovremo fare un’ottima prestazione. Ricordiamoci la scottatura col Verona in casa, vincevamo 2-0 ed è finita in un pareggio. Due punti pesanti lasciati per strada, non possiamo permettercelo più”. Gasperini esclude grossi problemi fisici al netto di Toloi e Holm: “Per il secondo il recupero sarà più lento, il soleo del polpaccio è delicato. In difesa c’è Palomino che sono settimane che non fa più parte della rosa e non si allena più, è stato un peccato: avrebbe avuto la possibilità di essere ancora utile. Va in scadenza a giugno. Bonfanti? Allenarsi e giocare con l’Under 23 in C non è così attendibile”.

