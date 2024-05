Calcio: Di Gregorio vuole recuperare per la sfida alla Juve

agenzia

Nessuna uscita dall'infermeria nel Monza di Palladino

MONZA, 23 MAG – Nessun recupero dell’ultima ora nel Monza che chiude il proprio campionato a Torino contro la Juventus, nella partita in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium. L’allenatore Raffaele Palladino non avrà quindi a disposizione chi aveva saltato anche il turno precedente con il Frosinone: restano fermi ai box José Machin e Davide Bettella, così come Andrea Carboni, Daniel Maldini e Patrick Ciurria. Palladino, lo scorso anno capace di espugnare lo stadio bianconero con il risultato di 0-2, cerca di interrompere la striscia di 8 partite senza vittorie che hanno accompagnato la sua squadra dopo il successo sul Cagliari di metà marzo. Per farlo, si affiderà probabilmente alla formazione tipo che gli consentono le assenze: Michele Di Gregorio dovrebbe recuperare dal fastidio accusato anche in rifinitura la scorsa settimana, prima del Frosinone, e non dovrebbe avere problemi a riappropriarsi del posto tra i pali occupato lo scorso turno da Alessandro Sorrentino. Davanti a lui, difesa a quattro con Samuele Birindelli e Georgios Kyriakopoulos sulle due fasce e Armando Izzo a far coppia con Pablo Marì al centro. Warren Bondo, fresco di convocazione in Nazionale Under 20 francese, confermato nella linea di metà campo con Roberto Gagliardini, dietro alla piramide con Matteo Pessina, Andrea Colpani e Dany Mota Carvalho a supporto di Milan Djuric. Possibile debutto a partita in corso anche di qualche aggregato della Primavera, come Palladino stesso ha lasciato intendere: i giovani Andrea Ferraris e Andrea Mazza in primis ci sperano.

