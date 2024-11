Davis: Berrettini, dedicata a me stesso che non ho mai mollato

agenzia

'Successo di gruppo, questa Coppa pesa in tutti i sensi'

ROMA, 24 NOV – “E’ stata una vittoria sofferta, voluta, desiderata tanto. Grazie a tutti i miei compagni, sento un’emozione grandissima”. Così Matteo Berrettini ai microfoni di Rai Sport dopo la premiazione che ha ‘incoronato’ l’Italia vincitrice della Davis 2024. “La Coppa è pesante – dice ancora Berrettini – si ‘smontava’ e non volevamo romperla. Ma è pesante in tutti i sensi, ogni partita l’abbiamo vissuta intensamente, con l’Australia è stata una sfida durissima ma siamo un gruppo forte”. “Sono superfelice – dice -, è uno dei miei successi più belli, lo dedico alla mia famiglia e a me stesso: ho fatto scelte difficili e non ho mai mollato”.

