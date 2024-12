F1:Abu Dhabi; Ferrari Charles Leclerc davanti,poi McLaren Norris

agenzia

18/o tempo per la Rossa guidata dal fratello Arthur

ROMA, 06 DIC – La Ferrari di Charles Leclerc ha messo a segno il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Il pilota monegasco, che all’inizio della sessione ha sostituito la batteria alla sua monoposto, ha preceduto (in 1’24”321) la McLaren di Lando Norris (+0”221) e le Mercedes di Lewis Hamilton (+0”485) e George Russell (+0”844). L’altra Ferrari guidata dal giovane Arthur Leclerc non è andata oltre il 18/o crono con un distacco di 1”858 dal fratello Charles. Oltre al ferrarista spagnolo Carlos Sainz, sostituito da Arthur Leclerc, anche il campione del mondo Max Verstappen non ha partecipato alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Al suo posto, la Red Bull ha dato l’opportunità a Isack Hadjar, giovane promessa attualmente in corsa per il titolo di Formula 2, di guidare la RB20. Per il pilota francese il quindicesimo tempo (+1”556).

