Kjaer, il Milan mi ha dato gioie che non credevo possibili

Difensore lascia il club, "siete diventati una famiglia'

MILANO, 25 MAG – “Devo ringraziare la società, l’allenatore, lo staff, voi tifosi. Mi avete portato gioie che non sapevo fossero possibili nel mondo del calcio. La mia sensazione qui è la stessa che ho in nazionale, e in nazionale sono da 15 anni. In quattro anni siete diventati una famiglia”. Sono le parole commosse con cui Simon Kjaer lascia il Milan dopo la partita contro la Salernitana, nel momento di saluto e omaggio che il club ha organizzato per lui, Giroud e Pioli. “Questo gruppo – continua il difensore – mi ha fatto divertire ogni giorno. Ogni giorno che vado da Milano a Milanello, con le montagne dietro, è una delle più grandi gioie della mia vita, condivisa con voi. Grazie a tutti”. Lacrime e riconoscenza per Kjaer mentre tutto San Siro applaude e la Curva Sud scrive: “Con impegno, sudore e serietà, hai difeso i colori di questa città. Grazie Simon Kjaer”.

