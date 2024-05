La Sicilia sul tetto d’Italia per la 103ª volta grazie all’Ekipe Orizzonte Catania di pallanuoto femminile

Sport

Il sette di Martina Miceli ha vinto lo scudetto n° 24 battendo in finale a Nesima il Padova con una dedica speciale. Dai primi tricolori nel 1978 con volley maschile e calcio femminile, all'ultimo trionfo, tutte le squadre siciliane campioni d'Italia

Uno scudetto con dedica speciale, il 24° per l’Ekipe Orizzonte Catania, dopo la vittoria 14-12 in gara-3 contro il Plebiscito Padova che ha fatto esplodere la piscina di Nesima. La squadra in testa il presidente-giocatore Tania Di Mario, l’allenatrice Martina Miceli ha dedicato questo ennesimo trofeo tricolore a Giuseppe La Delfa, lo storico direttore sportivo dell’Orizzonte scomparso prematuramente lo scorso febbraio.

“Nell’anno che probabilmente è stato in assoluto il più brutto e doloroso della mia vita – ha detto Tania Di Mario – e in cui ho perso Giuseppe La Delfa, quello che era mio fratello e il mio mentore, dovevamo vincere una cosa importante perchè sentivamo la necessità di dedicargliela. Sicuramente questo pensiero è stato quello che ci ha portato fino a qui, nonostante tutto e tutti“.

Ekipe Orizzonte campione d’Italia per la ventiquattresima volta

“È stato un anno molto difficile – le parole di Martina Miceli, affiancata come sempre da Renato Caruso – per tutto quello che ci è successo. Lo è stato ancor di più perchè abbiamo affrontato un avversario duro da battere, cioè sempre e soltanto noi stesse, anche in queste finali scudetto. Devo dire che in alcuni momenti ho anche pensato di alzare bandiera bianca, però Renato e Tania sono stati molto più che dei collaboratori, perchè ci hanno pensato loro a tirare la baracca. Tania è stata incredibile, è stata presidente, dirigente, team manager, motivatrice, mental coach, compagna di squadra. Probabilmente la mia bravura o la mia fortuna è stata quella, anche quest’anno, di scegliere dei collaboratori più bravi di me“.

Tania Di Mario, l’indimenticabile Giuseppe La Delfa e Martina Miceli con uno dei tanti trofei vinti con l’Orizzonte

«Catania risponde sempre alla grande – ha sottolineato il capitano Valeria Palmieri che adesso insieme alle altre due etnee Claudia Marletta e Aurora Condorelli difenderà i colori del Setterosa ai Giochi di Parigi – e giocare in una piscina così piena e stracolma come oggi è bellissimo. Ringrazio di cuore chi ci è stato vicino, dai tifosi alle nostre famiglie, e chi è venuto oggi a sostenerci. L’Orizzonte ha fatto e speriamo continui a fare la storia».

Valeria Palmieri (Ekipe Orizzonte Catania)

TUTTI I 103 SCUDETTI SICILIANI. Dai primi scudetti del 1978 nel volley maschile con la Paoletti Catania e nel calcio femminile della Jolly Componibili Catania, al tricolore numero 24 dell’Orizzonte Catania nella pallanuoto femminile, la Sicilia tocca così quota 103 titoli tricolori assoluti vinti in ben 16 discipline.

Claudia Marletta (Ekipe Orizzonte Catania)

• 24 PALLANUOTO

Orizzonte Catania femminile (’92, ’93, ’94, ’95, ’96, ’97, ’98, ’99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2019, 2021, 2022, 2023).

La Polisportiva Canottieri Catania campione d’Italia 2023

• 23 CANOA POLO

In campo maschile Canottieri Siracusa (1997), Canoa Club Palermo (2000), Kst 2001 Siracusa (2013, 2014, 2015) e Pol. Can. Catania (2018 e 2023) e Cus Catania (’99), Academy Catania (2007), Circolo Canoa Catania (2009). In campo femminile Polisportiva Canottieri Catania (2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) e 3v3 (2016, 2017, 2018).

Una formazione della Mediterranea Belmonte Mezzagno

• 9 BADMINTON

Mediterranea Belmonte Mezzagno nel 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Il Cus Catania di hockey femminile campione d’Italia

• 7 HOCKEY SU PRATO

Cus Catania donne (’90, ’91, ’92, ’93, ’94 e ’96) e Hcu Catania (2014) donne.

• 6 HOCKEY INDOOR

Cus Catania femminile (’80, ’85, ’88, ’91, ’93, 97).

L’Ortigia Siracusa campione d’Italia di pallamano maschile nel 1988

• 6 PALLAMANO

De Gasperi Enna (’99 e 2002), Eos Ina Assitalia Siracusa (2000) donne e Ortigia Siracusa (1987, 1988 e 1989).

La Top Spin Messina campione d’Italia nel 2022

• 6 TENNISTAVOLO

Vittoria (’90 e ’91) femminile e Body Center Messina (’99), Siracusa (2012) e Top Spin Messina (2019 e 2022).

Le ragazze delle Pink Elephants Catania campionesse d’Italia nel 2021

• 4 FOOTBALL AMERICANO

Pink Elephants Catania femminile (2014, 2017, 2018, 2021).

La New Squash Catania campione d’Italia nel 2022

• 4 SQUASH

New Squash Catania (2016, 2020, 2021, 2022).

Il Paternò Red Sox campione d’Italia nel 2016

• 3 BASEBALL

Paternò Red Sox (2016); Islanders Catania (2018 e 2019) softball maschile.

Una formazione dei Cirnechi Catania

• 3 CRICKET

Cirnechi Catania (2001 e 2002 donne); Murri Catania (2002, uomini indoor).

Una formazione del Priolo, doppio scudetto femminile e una Coppa dei Campioni in bacheca

• 2 BASKET

Enichem Priolo (1989) e Isab Priolo (2000).

Una formazione dei campioni d’Italia del Catania Beach Soccer

• 2 BEACH SOCCER

Catania Beach Soccer (2008 e 2018).

La Paoletti Catania campione d’Italia maschile nel 1978

Le ragazze dell’Alidea Catania campionesse d’Italia nel 1980

• 2 PALLAVOLO

Paoletti Catania (1978) maschile e Alidea Catania (1980) femminile.

Maria Tranchina storico capitano del Cus Palermo donne campione d’Italia nel 1995

• 1 ATLETICA

Cus Palermo femminile nel 1995.

La Jolly Componibili Catania vincitrice nel 1978 dello scudetto di calcio femminile

• 1 CALCIO