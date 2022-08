Ciclismo, Dumoulin dice basta: "Ho il serbatoio vuoto"

ROMA, 15 AGO - "Il serbatoio è vuoto". Tom Dumoulin, vincitore del Giro d'Italia nel 2017 e campione del mondo a cronometro nello stesso anno, ha annunciato che si ritira e che la decisione ha "effetto immediato". L'olandese, dunque, rinuncia a partecipare ai Mondiali del mese prossimo in Australia. "Ho deciso di lasciare il ciclismo professionistico con effetto immediato", ha scritto sul proprio account di Twitter. Dumoulin, 31 anni, ha annunciato all'inizio di giugno che avrebbe terminato l'attività di corridore professionista alla fine della stagione e si era detto "impaziente" di partecipare ai Campionati del mondo del mese prossimo in Australia. Alla fine ha deciso di accelerare le cose. Specialista delle prove a cronometro, a proprio agio anche in montagna, il corridore della Jumbo-Visma, medaglia d'argento nella cronometro lo scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo, aveva già annunciato il ritiro a inizio 2021. Pochi mesi dopo, però, aveva ripreso a correre e aveva vinto la medaglia d'argento nella cronometro ai Giochi di Tokyo, bissando il secondo posto delle Olimpiadi di Rio nel 2016, sempre nella sfida contro il tempo.

