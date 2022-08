ROMA, 27 AGO - La Fia ha cancellato una penalità da 10 posizioni a Valtteri Bottas, sostituendola con una da 5 posizioni. Inizialmente avevano penalizzato il pilota finlandese dell'Alfa Romeo per un elemento del cambio che in realtà era ancora dentro il pool delle unità concesse per la stagione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA