Terza vittoria del 2022 per Marcell Jacobs: 6.50 sui 60 a Lievin

Ancora una vittoria, la terza in altrettante gare del suo 2022, per Marcell Jacobs, che si è imposto nella finale dei 60 metri del meeting indoor di Lievin, in Francia, correndo in 6.51. «Non sono cambiato di una virgola, sono sempre io e lavoro duro per migliorarmi. Ora punto sui Mondiali indoor (18-20 marzo ndr), a Belgrado voglio vincere». Così il campione a caldo, dopo la vittoria. Il suo tempo di 6.51 è stato poi "corretto" in 6.50. Al secondo posto l’americano Charleston in 6.52. Quella di questa sera in Francia per Jacobs è stata la terza vittoria in altrettante gare, tutte sui 60 metri indoor, disputate nel 2022, quando è tornato all’attività dopo i trionfi ai Giochi di Tokyo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA