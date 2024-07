Parigi: esordio ok azzurre pallavolo, battuta la R.Dominicana

agenzia

Tre set a uno per L'Italia allenata da Velasco

PARIGI, 28 LUG – Esordio con molto luci e qualche ombra per l’Italia nel torneo olimpico di pallavolo femminile di Parigi 2024. Le azzurre guidate da Julio Velasco hanno battuto la Repubblica Dominicana per tre set a uno (25-19; 24-26; 25-21; 25-18). Il prossimo impegno del sestetto azzurro, tra le favorite per una medaglia, è in programma giovedì prossimo, 1 agosto, alle ore 17 contro l’Olanda.

