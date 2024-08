Parigi: Mattarella arrivato al villaggio dei Paralimpici

agenzia

Lo accoglie il presidente del CIP, Luca Pancalli

PARIGI, 29 AGO – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Villaggio atleti di Parigi 2024 per incontrare gli atleti azzurri dei Giochi Paralimpici. Lo ha accolto il presidente del Comitato italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Mattarella, che è giunto ieri pomeriggio a Parigi ed ha assistito in serata alla Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici, era accompagnato – all’ingresso del Villaggio – dall’Ambasciatrice d’Italia in Francia, Emanuela D’Alessandro.

