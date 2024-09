Pattinaggio, l’aretuseo Maiorca sul tetto del mondo

Secondo titolo iridato per il rotellista a Montesilvano

Vincenzo Maiorca si è laureato campione del mondo per la seconda volta. Ancora un successo iridato per il rotellista siracusano, sulla pista pescarese di Montesilvano, stavolta sui 200 metri “giro atleti contrapposti” con il personale di 17.936. La prima maglia iridata il pattinatore aretuseo, invece, la ottenne sui 100 metri ed è un altro tassello che si incastona in un palmares già di tutto rispetto per Maiorca, olimpionico qualche anno fa in Sudamerica e adesso nuovamente sul tetto del mondo per una tradizione, quella rotellistica siracusana, che va avanti.

