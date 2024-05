Playoff Nba: Boston vince a Indianapolis e prenota la finale

agenzia

I Celtics rimontano da -18 ed ora sono aventi 3-0 nella serie

ROMA, 26 MAG – Boston, seppure in rimonta, ha trovato le risorse per rovesciare Indiana 114-111 sul proprio campo, portarsi in vantaggio per 3-0. Un risultato che le permette di avere più di un piede nella finale Nba, visto che nessuno ha mai vinto una serie dopo un simile inizio nei playoff. Grazie al loro gioco offensivo e aggressivo, i Pacers erano riusciti a prendere il controllo della partita, portandosi in vantaggio fino a 18 punti nel secondo e terzo quarto, sulla scia di Pascal Siakam (22 punti) e dello strepitoso Andrew Nembhard (32 punti e 9 assist). Ma il 24enne canadese ha finito per pagare la sua inesperienza a questi livelli, subendo l’intercetto decisivo di Jrue Holiday (33′) pochi secondi prima della sirena. Dopo due tiri dalla distanza di Jayson Tatum e Al Horford, Holiday era già riuscito a portare Boston in vantaggio a 38″ dalla fine. Storica franchigia Nba (17 titoli, record condiviso con i Los Angeles Lakers), Boston insegue l’anello scudetto dal 2008. I Celtics sono stati sconfitti dai Golden State Warriors nella finale NBA del 2022, prima di cadere nella finale della Eastern Conference dello scorso anno contro Miami. Ma la franchigia del Massachusetts si è rafforzata la scorsa estate con Jrue Holiday e il pivot lettone Kristaps Porzingis, in tribuna perché infortunato a un polpaccio fin dal primo turno, ma che potrebbe presto tornare in squadra. Riepilogo delle finali della Nba Conference Ovest: Dallas conduce 2-0 contro Minnesota, gara 3 domenica a Dallas. Est: Boston batte l’Indiana 114-111 portandosi in vantaggio 3-0, gara 4 lunedì a Indianapolis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA