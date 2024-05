Roland Garros: primo allenamento per Sinner, in campo alle 12:30

agenzia

Proverà la terra rossa del centrale col giapponese Kei Nishikori

ROMA, 22 MAG – Primo allenamento per Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista italiano scenderà in campo alle 12:30 sul campo centrale “Philippe-Chatrier” per “saggiare” la terra rossa parigina insieme al giapponese Kei Nishikori. L’esito dell’allenamento sarà molto importante per valutare la condizione fisica e sciogliere definitivamente le riserve sulla sua partecipazione al torneo. Giovedì verrà sorteggiato il tabellone. Domenica inizia ufficialmente il secondo Slam della stagione.

