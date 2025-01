Un anno senza Gigi Riva, chiesa gremita a Cagliari

agenzia

Messa con familiari, compagni di squadra e tanti tifosi

CAGLIARI, 22 GEN – Basilica di Bonaria a Cagliari gremita per la messa in onore di Gigi Riva, campione d’Italia con la maglia rossoblù e capocannoniere ancora imbattuto della nazionale, scomparso un anno fa in ospedale dopo un attacco cardiaco. In prima fila i familiari, dai figli Mauro e Nicola alle nipoti. Ma anche i vecchi compagni di squadra, da Copparoni a Tomasini. Niente foto o video, per volere della famiglia. La messa è stata celebrata da don Giovannino Tolu: “Un carisma eccezionale – ha detto il sacerdote nell’omelia – un uomo che per la sua squadra ha rifiutato tanti soldi”. Alla messa in ricordo di Riva, tra le varie autorità, il sindaco Massimo Zedda e una delegazione del Cagliari con in testa il presidente Tommaso Giulini, l’amministratore delegato Carlo Catte, il direttore generale Stefano Melis, il direttore sportivo Nereo Bonato, il segretario generale sportivo Matteo Stagno, il team manager Alessandro Steri. Per la prima squadra: mister Davide Nicola, il vice Simone Barone e lo staff. Tra i calciatori il capitano Pavoletti, Deiola, Viola, Zappa, Gaetano, Prati, Obert, Luperto, Marin e Ciocci. Una cerimonia semplice e sobria per volere della famiglia. Solo un lungo appaluso al termine della messa. Non è previsto nessun altro evento per ricordare Rombo di Tuono. E oggi c’è stata l’apertura straordinaria e continuata del camposanto di Bonaria per rendere omaggio alla tomba di Riva: in tanti si sono presentati con fiori e biglietti. Prima della messa Pavoletti ha parlato di Riva: “Un eroe nazionale, ha dimostrato dei valori che non esistono più – ha detto – è passato un anno, ma è sempre nei nostri cuori. Siamo orgogliosi di averlo vissuto”.

