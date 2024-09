Clima: Mattarella, ‘cooperazione europea come avvenne con nascita Ceca’

agenzia

Bonn 28 set. La transizione energetica rappresenta “un progetto ambizioso, che potremmo realizzare soltanto accettando una maggiore cooperazione che ci consenta di muovere verso un’Unione dell’energia, con un ruolo analogo a quello che la collaborazione in materia di acciaio e carbone seppe avere nel secondo dopoguerra, per ricostruire e rilanciare la crescita dei Paesi europei, dando inizio, con quella scelta lungimirante, al percorso di integrazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo, insieme all’omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, alla sessione conclusiva del seminario ‘La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l’Unfccc per la lotta al cambiamento climatico’ al Campus delle Nazioni unite di Bonn.